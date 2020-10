"Temptation Island", Anna conferma il suo addio a Gennaro: "L'amore è un'altra cosa"

Non si è concluso a lieto fine il secondo falò di confronto tra Anna e Gennaro. I due si erano già lasciati alla fine della seconda puntata di "Temptation Island" quando il 30enne di Torre del Greco (Na) aveva chiesto il confronto immediato con la 26enne per poi lasciarla in lacrime senza dare una seconda possibilità alla loro relazione. Poi il colpo di scena. Il giorno dopo Gennaro chiede un nuovo confronto con la sua compagna che, seppur si presenta, si mostra categorica nella sua decisione. "L'amore un'altra cosa", spiega Anna che alza così un muro definitivo nei confronti dell'ormai ex fidanzato.

"Sono pronto a dimostrartele certe cose", dichiara Gennaro per convincere Anna, ma lei non batte ciglio e, addirittura, gli mostra un filmato. La 26enne dopo il primo falò di confronto ha chiesto di rivedere il tentatore Mario per un ultimo saluto, i due si sono abbracciati a lungo e lei l'ha ringraziato per averle fatto aprire gli occhi.

Dopo questa esperienza, Anna sembra convinta della sua decisione e di volersi separare per sempre da Gennaro. "Le sue parole sono sempre le stesse - si giustifica la 26enne con la conduttrice, Alessia Marcuzzi - questa volta non ce la faccio".