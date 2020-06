"Temptation Island Vip", Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Non è il momento"

Botta e risposta tra la redazione di " Temptation Island Vip " e la coppia nata nella Casa del " Grande Fratello Vip " Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro . I rumors su una loro presunta partecipazione nel reality si rincorrono da tempo ma lo staff di Maria De Filippi ci tiene a precisare che "non sono mai stati invitati". La replica non è fatta attendere e l'influencer con una storia su Instagram ha precisato: "Ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo".

Sull'account ufficiale di Instagram del programma è apparso questo post: "Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi, più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island. Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro ma, ad oggi, nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di "aver rifiutato" sono sempre NON veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia. Ma a volte, l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti".

La risposta di Clizia non si è fatta attendere: "Volevo chiarire una cosa, non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island - spiega - Le mie parole, forse, sono state mal interpretate. Soltanto, dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta, se avessi fatto in questo momento Temptation Island con Paolo, io ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo. È un’altra fase della nostra vita. Detto ciò, nulla voglio togliere al lavoro eccelso che la redazione di Maria fa e che fa sognare tantissimi italiani".

