Temptation Island Vip: Sossio e Ursula si dicono addio al falò

Il momento del confronto è finalmente arrivato. Dopo una panoramica riassuntiva sulla vicenda di Sossio e Ursula, è tempo di un ultimo falò per lei prima del confronto decisivo, ma la confessione che sente da parte del fidanzato la fa infuriare: "Mi scoccerebbe uscire di qua a mani vuote", rivela Sossio a Sara, che da parte sua ha le idee chiare: "Io non riuscirei a stare con una persona che si arrabbia per ogni cosa. Tu sì?" Con queste premesse e il fatto che Sossio non vorrebbe abbandonare Temptation Island Vip a mani vuote, il falò di confronto si prospetta più acceso che mai.



Il primo a cominciare è Sossio, che infierisce con cattiveria: "Visto che non ti ho potuto pagare la vacanza te la sei fatta qui. Non hai fatto altro che umiliarmi tutto il tempo ma io con Sara non ci ho fatto niente." Dopo aver cercato di calmarli e invitarli a parlare a turno, Simona mostra loro i video di Sossio e Sara, scatenando la reazione stizzita e ferita di Ursula. I due continuano a recriminare le mancanze dell'uno o dell'altra e anche quando arrivano i video di Ursula, non è possibile affrontare una discussione costruttiva. Sossio urla e recrimina, Ursula sembra sempre più intimorita, al punto che Simona ferma tutto e chiede a lui di abbandonare il falò per qualche minuto.



"Ursula tu lo ami ancora?" A questa domanda non c'è risposta, perché Ursula vuole che resti dentro di sé e Sossio non venga a sapere nulla di come si sente nei suoi confronti. "Qualche giorno prima di entrare mi ha detto 'hai bisogno di stare tranquilla perchè lì devi entrare forte'. Non capivo questa affermazione. Non ha avuto rispetto di me. Io non posso avere un uomo che pensa solo a se stesso."



Sossio rientra. Le acque sembrano più calme di prima, ma le tensioni rimangono e alla fatidica domanda., sia Ursula sia Sossio scelgono di uscire separati. Ora per lui non resta che tornare al villaggio dei fidanzati, dove Sara aveva promesso di aspettarlo.