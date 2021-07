"Temptation Island", Valentina convocata nel pinnettu: cosa avrà combinato Tommaso?

Ecco le sei coppie di "Temptation Island" Federico e Floriana Da video 1 di 21 Da video 2 di 21 Da video 3 di 21 Natascia e Alessio Da video 4 di 21 Da video 5 di 21 Da video 6 di 21 Da video 7 di 21 Da video 8 di 21 Jessica e Alessandro Da video 9 di 21 Da video 10 di 21 Manuela e Stefano Da video 11 di 21 Da video 12 di 21 Da video 13 di 21 Da video 14 di 21 Claudia e Ste Da video 15 di 21 Da video 16 di 21 Da video 17 di 21 Valentina e Tommaso Da video 18 di 21 Da video 19 di 21 Da video 20 di 21 Da video 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

A "Temptation Island" c'è una comunicazione molto importante per Valentina. "Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare", le dice il conduttore Filippo Bisciglia. Cosa vedrà nel pinnettu? Cosa avrà combinato il fidanzato Tommaso? Lo scopriremo lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5.