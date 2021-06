"Temptation Island" ai nastri di partenza: su Canale 5 il viaggio nei sentimenti con Filippo Bisciglia

In amore non esistono né regole né manuali a far sì che l’alchimia tra due persone duri per sempre. La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? Mi ama davvero? La nostra storia d’amore è solida a sufficienza? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna.

E’ così che ci ritroviamo anche questa stagione sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais. Dopo lo sbarco dal caicco sull’isola incantata, le coppie vengono separate per 21 giorni e da quel momento vivono in due villaggi differenti (quello delle fidanzate e quello dei fidanzati) lontani dal loro contesto sociale, dalle loro famiglie e senza contatti con il mondo esterno. Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Questo lasso di tempo riuscirà a fargli capire la reale natura del loro amore?

Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi) che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia. Le single donne che partecipano a “Temptation Island” sono Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry. Mentre i single uomini sono Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Durante la permanenza, attesissimo dal pubblico è il momento del falò spesso preceduto da rivelazioni a sorpresa di dialoghi e scene mostrate loro al Pinnettu. Nel momento clou dell’incontro in spiaggia Filippo Bisciglia mostra ai protagonisti alcuni video dei propri fidanzati/e che mostrano come i propri partner stanno vivendo questa esperienza: soffrono la loro mancanza o riescono a distrarsi lasciandosi andare e godendosi il tempo libero? Al calar del sole sul ventunesimo giorno finisce il viaggio antropologico. I componenti delle coppie ancora in ballo devono sciogliere ogni dubbio al falò di confronto finale. Finalmente si rincontrano, i loro sguardi si incrociano per la prima volta dopo tanti giorni. E sarà proprio lì che le coppie si diranno se la distanza e l’assenza ha creato la temuta crisi o se l’amore vincerà su tutto. Quali di questi sentimenti avrà la meglio e prenderà il sopravvento? E’ qui che arriva la fatidica domanda di Filippo a cui le coppie sono chiamate a rispondere “Decidi di uscire dal programma con la persona con cui sei arrivato/a o vai via da solo/a?".