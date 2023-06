"Temptation Island", Daniele e Vittoria sono la terza coppia: litigano perché lei vorrebbe un figlio

Prossimamente su Canale 5 andrà in onda la nuova stagione di "Temptation Island". Dopo la presentazione dei primi concorrenti del programma, è arrivato il momento di conoscere anche la terza coppia del reality-show: Daniele e Vittoria. I due fidanzati di Roma hanno una relazione da quattro anni, ma mostrano subito le loro criticità e litigano proprio durante la clip di presentazione. Vittoria desidera diventare madre, mentre Daniele non è ancora pronto per questo passo e decide di partecipare al programma proprio per capire se ci potrà essere un futuro duraturo con la sua compagna.

"Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo". Si presenta così Daniele che dopo poco inizia a discutere con la compagna che nega di "pressarlo". Vittoria, 32 anni, spiega che tra un litigio e l'altro sono passati quattro anni, due da quando lei ha espresso il desiderio di diventare madre, mentre da parte di Daniele non ci sarebbe nessuna intenzione, al momento, di diventare padre. Daniele parla dell'ultimatum imposto dalla compagna e si sfoga: "Mi stai pressando, non ti ho mai detto tra due anni faremo un figlio, ti ho detto vedremo".

Il format - Il programma, prossimamente su Canale 5, sarà condotto da Filippo Bisciglia che narrerà il viaggio dei sentimenti dei concorrenti che, non sposati e senza figli in comune, sceglieranno di mettere alla prova il loro rapporto. Dopo l'arrivo nell'incantevole cornice dell'Is Morus Relais in Sardegna, le coppie verranno separate e non potranno avere contatti per circa venti giorni. Il gruppo dei fidanzati trascorrerà le sue giornate all'insegna del divertimento e del relax con un gruppo di donne sigle. Stessa cosa per le fidanzate che godranno della compagnia dei tentatori single.

Ogni settimana durante i falò, le coppie avranno la possibilità di vedere, attraverso alcuni estratti video, l'atteggiamento dei loro partner e valutare la loro fedeltà. Il percorso di ogni coppia termina di fronte al falò di confronto nel quale decideranno, a seconda del comportamento di ciascuno di loro, se continuare o meno la loro relazione insieme.