"Temptation Island", Sofia e Alessandro escono insieme dal falò di confronto

Per Sofia e Alessandro è giunto il momento del falò di confronto. Dopo le immagini mostrate durante il primo appuntamento del reality, nella seconda puntata Filippo Bisciglia ha seguito il faccia a faccia decisivo per le sorti della storia d'amore della coppia.

"Mi ha ucciso dentro, per me lei non esiste più", commenta Alessandro prima di vedere arrivare la sua fidanzata.

Una volta giunti al confronto, però, è Sofia a prendere in mano la situazione: "Io ho sempre messo l'amore per te. Che ti amo è evidente".

Rivedendo le rispettive clip, il confronto si fa sempre più serrato, fino all'improvvisa svolta e al chiarimento finale: "Il mio desiderio è quello di uscire con te, ma in maniera diversa - commenta Sofia prima di poter baciare nuovamente il suo compagno - Mi devi promettere di essere pronto".