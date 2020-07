“Temptation Island”, Alessandro chiede il falò di confronto con Sofia: “Mente: anche lei mi ha tradito”

I primi giorni a “Temptation Island” hanno già riservato brutte sorprese a Sofia. Guardando i filmati del fidanzato in compagnia delle single, la ragazza si accorge fin da subito di come lui cerchi il contatto fisico e la loro attenzione. Sono però le parole di Alessandro a ferire veramente Sofia: “Sono stato felice poche volte”. Una frase schietta, che non può essere fraintesa e che subito rivela l’insofferenza della coppia. Sofia scoppia a piangere consolata dalle altre concorrenti: il suo pianto non trova pace.

La concorrente però non è l’unica a soffrire. Alessandro, infatti, è chiamato nel pinnettu a guardare un filmato sulla fidanzata. Nel video Sofia parla ad un single della propria relazione dicendo di essere stata tradita ma di non aver mai tradito. Sentendo queste parole, Alessandro scatta subito in piedi ed esce furioso dalla tenda: a quanto pare Sofia non ha raccontato tutta la verità e anche lei non è stata fedele. La bugia ha conseguenze immediate: Alessandro chiede il falò di confronto.