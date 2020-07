"Temptation Island", Annamaria perde la testa dopo i filmati di Antonio

La seconda puntata di "Temptation Island", in onda giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5, si è aperta sulla profonda crisi che vede protagonisti Annamaria e Antonio.

"Non voglio il falò di confronto, me ne voglio andare", commenta la donna, in lacrime, dopo aver visto alcuni filmati che ritraggono il fidanzato in compagnia della tentatrice Ilaria. Le altre donne si stringono nel dolore di Annamaria, che però resta ferma sulle sue decisioni, a tal punto da tornare in stanza e iniziare a preparare la valigia per abbandonare il reality.

I dubbi della donna aumentano durante il falò, quando vengono mostrati altri filmati di Antonio, nuovamente accanto a Ilaria.