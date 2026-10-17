"Temptation Island", Sara Palumbieri e Soraya Sabetta: "Il messaggio ai nostri ex"

"In questi mesi sto vedendo un Gabriele che non ho mai visto", afferma Sara ricordando come in sette anni di relazione le separazioni siano state tante, tutte faticosamente ricomposte. Nell'intervista spiega come a innescare la rottura definitiva sia stata soprattutto la gelosia del compagno. "Ha iniziato a diventare molto soffocante, ogni giorno mi chiamava ininterrottamente mentre mi trovavo al lavoro e anche a casa avevamo litigate turbolente", prosegue la giovane, impiegata in un centro estetico. Poi racconta di come era arrivato a controllare i messaggi: "Sul telefono salvo i numeri delle ragazze con cui lavoro ma secondo lui erano tutte come Jessica calcetto, nomi mascherati di uomini con cui mi sarei frequentata".