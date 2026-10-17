"Temptation Island", Sara Palumbieri e Soraya Sabetta: "Il messaggio ai nostri ex"

Dopo essere uscite entrambe separate dal viaggio nei sentimenti di "Temptation Island", Sara Palumbieri e Soraya Sabetta hanno raccontato a "Verissimo" il loro legame d'amicizia nato da emozioni simili vissute nelle settimane di permanenza nel villaggio dei fidanzati. Entrambe hanno ripercorso la rottura con i rispettivi compagni, Gabriele Govoni e Cristian Mascolino.
"In questi mesi sto vedendo un Gabriele che non ho mai visto", afferma Sara ricordando come in sette anni di relazione le separazioni siano state tante, tutte faticosamente ricomposte. Nell'intervista spiega come a innescare la rottura definitiva sia stata soprattutto la gelosia del compagno. "Ha iniziato a diventare molto soffocante, ogni giorno mi chiamava ininterrottamente mentre mi trovavo al lavoro e anche a casa avevamo litigate turbolente", prosegue la giovane, impiegata in un centro estetico. Poi racconta di come era arrivato a controllare i messaggi: "Sul telefono salvo i numeri delle ragazze con cui lavoro ma secondo lui erano tutte come Jessica calcetto, nomi mascherati di uomini con cui mi sarei frequentata".
Poco dopo Sara è stata raggiunta in studio da Soraya che ha commentato l'intervista del suo ex Cristian che sempre a "Verissimo" ha presentato la sua nuova fidanzata, Nicole. "Sono più contenta io di loro, sono venuta a sapere che lui non si sta comportando tanto bene con lei ma non so se è vero", racconta l'ex concorrente del programma di Filippo Bisciglia. Sui tradimenti prosegue: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio ma non sono problemi miei". Entrambe hanno annunciato di frequentare nuove persone sui loro ex compagni ironizzano: "In bocca al lupo, divertitevi".