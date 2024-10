"Temptation Island", ecco cosa è successo nella quarta puntata

Valerio chiede il falò di confronto con Diandra e dopo una lunga discussione, decidono di concludere separatamente il loro viaggio nei sentimenti. "Non ci sono più i presupposti per andare avanti", afferma l'uomo, che vuole abbandonare Roma per tornare nella sua Puglia e creare lì una famiglia. "Sono innamorato di lei, ma non si può più andare avanti così". La replica di Diandra non si fa attendere: "È talmente falso che non lo voglio più neanche guardare... Questo percorso mi stava facendo capire tante cose. Se lui non lo avesse interrotto, mi sarei formata meglio, ma è andata così". I due si lasciano ma non è finita qui. Filippo Bisciglia anticipa che il percorso della coppia non è ancora terminato.