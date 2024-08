"Temptation Island", tra Lino e Maika è già crisi

Dopo la rottura con Alessia e l’inizio della "storia" con Maika, arriva infatti un fulmine a ciel sereno, anche se non ci sono ancora i motivi della rottura. Sicuramente c'è stata una lite, tanto che Lino rispondendo ad alcune domande sui social fa dei riferimenti tutt'altro che casuali anche se non entra nello specifico: "Raga sto capendo io delle piccole cose ma spero che mi stia sbagliando, ma non sputt..erei mai Maika né direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d'accordo con me, ma parliamo di piccolezze... a me fa solo pensare quando una persona per una sciocchezza fa una polemica. Non mi fa capire che ci tiene, perché i problemi si risolvono sempre. Ovunque e dovunque, insieme. Non si scappa dai problemi".