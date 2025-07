"Temptation Island": il terzo appuntamento mette alla prova le coppie

Nuovi risvolti e intense emozioni nel terzo immancabile appuntamento con "Temptation Island", in onda giovedì 17 luglio in prima serata su Canale5. Il docu-reality più amato dal pubblico torna con una sorprendente puntata ricca di colpi di scena. Dopo gli ultimi avvenimenti, infatti, il viaggio nei sentimenti promette forti turbolenze che mettono a dura prova le sette coppie: solo chi ha il coraggio di mettersi in gioco arriva alla verità. Tra alti e bassi, inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di leggerezza e divertimento, i protagonisti continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti.