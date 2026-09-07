"Temptation Island e poi… e poi…", Sara accusa Gabriele: "Mi hai rotto, sei un bugiardo"

Gabriele respinge le accuse della ragazza, arrivando allo scontro: "Adesso per Sara provo indifferenza, mi dà solo fastidio quando dice le bugie".

Quando i due tornano sulle motivazioni che hanno portato alla rottura, Sara sbotta: "Mi hai rotto. Siamo stati insieme sette anni, io da te volevo dei figli. Io stavo con te per stare con te ed è normale che dopo sette anni ti chiedo di parlare e di vederci, perché non è normale lasciarsi sul tronco di un programma".

"Io avevo preso la mia decisione ed ero incantato, se io fossi tornato da te quella sera probabilmente ci sarei ricaduto. Invece sono felicissimo di non essere tornato perché non me ne frega più niente", replica infine Gabriele.