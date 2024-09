Dal 10 settembre saranno sette le coppie a mettersi in gioco, tutte diverse per provenienza e background. Ci sono Anna (27 anni) e Alfred (25 anni), che sono sbarcati a "Temptation Island" per volere della ragazza. Lei non si fida più del compagno, dopo che ha subito un tradimento. Dopo quasi due anni di relazione vogliono capire se sono riusciti a superare l'ostacolo e sono pronti per andare a convivere. Stessa situazione, ma con ribaltamento dei ruoli, per Millie (25 anni) e Michele (28 anni). In questo caso il tradimento non è stato confermato, ma il fidanzato è infastidito dall'atteggiamento troppo estroverso della compagna con gli altri uomini. Poi ci sono Alfonso (25 anni) e Federica (20 anni) che, seppur molto giovani, stanno insieme da ben otto anni. Convivono da un anno ma il nido d'amore si sta trasformando in una prigione per la ragazza, che vorrebbe viversi con più libertà i suoi 20 anni. Il compagno, però, la frena e questo ha creato forti attriti all'interno della coppia.