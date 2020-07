"Temptation Island", Andrea e Anna un mese dopo: "Siamo andati a convivere" 

"Siamo andati a vivere insieme e abbiamo preso un cane", Anna Boschetto parla dopo un mese dal falò finale di "Temptation Island". Lei e Andrea Battistelli sono usciti insieme dal reality anche se durante il confronto non hanno trovato un compromesso sul futuro.

Anna, madre di due bambine e dieci anni più grande di Andrea, vorrebbe di più dal suo compagno. Motivo per il quale la coppia ha deciso di partecipare al reality e ragion per cui Anna ha provato a far ingelosire il 26enne nell'intento di raggiungere il suo obiettivo e scatenare una reazione forte. I due sono innamorati e dopo il programma hanno subito deciso di andare a vivere insieme. Quanto al progetto di allargare la famiglia e fare un figlio, Andrea ha rivelato di desiderarlo, ma a tempo debito. "Io ci credo - ha dichiarato Anna che però ha aggiunto - è giusto concedergli del tempo perché le cose si fanno in due".