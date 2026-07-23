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"Temptation Island" si conferma il programma più seguito della serata

Il docu-reality dei sentimenti conquista 3.739.000 spettatori e il 31.63% di share

23 Lug 2026 - 12:08
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© Ufficio Stampa Fascino

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Mercoledì 22 luglio, su Canale 5, "Temptation Island" si conferma il programma più seguito della serata con 3.739.000 spettatori e il 31.63% di share (che sale al 37.5% sul target commerciale).

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.486.000 spettatori e 44% di share. Benissimo anche sui giovani 15-34 anni media del 50.1% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

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Gran finale per "Temptation Island" che torna la prossima settimana con tre appuntamenti in onda su Canale 5 lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio. 

temptation island