Anna, video dopo video, sta guardando il fidanzato Alfred costruirsi una storia d'amore con la single Sofia. Un film romantico, che sta scivolando nell'erotico. Durante la gita in barca, infatti, Sofia lo abbraccia e nota un "rigonfiamento": "Prima eri frenato, ora si vede". Nel pinnettu la fidanzata assiste incredula alla scenetta: "Che schifo, ma non si vergogna della mia famiglia che lo guarda? Non sono venuta qua per vedere i loro video porno". Anche nella vasca idromassaggio Alfred e la single si lasciano andare a confidenze piccanti. Ormai per Anna la misura è colma: "Come faccio a sopportare questo contatto fisico? Lui è questo. Se in futuro succederà di nuovo la colpa è mia che l'ho accettato".