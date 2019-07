Taylor Mega si fa "pilotare" dai follower per un giorno: carwash sexy e proposte indecenti

Taylor Mega ha voluto provare un particolare esperimento social, facendosi "pilotare" la giornata dai suoi follower. Come in una sorta di videogioco, la Mega per tutto il giorno ha lanciato sondaggi e seguito il verdetto. Per volere di Instagram l'influencer si è rinfresacata nella fontana del Castello di Milano, ha improvvisato un carwash in strada, ha fatto uno scherzo telefonico a Magalli e... venduto un'auto di lusso in un campo nomadi.

La giornata guidata di Taylor è partita dalla prima colazione: anguria o salsiccia e uova? I follower le hanno consigliato quella salata e l'hanno poi seguita nel guardaroba, dove hanno scelto per lei un costume intero abbinato ad un paio di pantofole a forma di unicorno. A Milano la temperatura è bollente, così Taylor si è fatta consigliare sul rimedio anti-afa: un gelatino o un bagno in una fontana cittadina. Detto, fatto: eccola rinfrescarsi nella fontana del castello sforzesco come una novella Anita Ekberg.



I follower sono poi entrati nella sua rubrica telefonica e le hanno "ordinato" di fare uno scherzo telefonico a Magalli. Il conduttore, un po' incredulo, è stato al gioco. Non poteva certo mancare il siparietto sexy e Mega si è ritrovata al semaforo con spugna e secchio, per un carwash da far girare la testa. Taylor ha delegato ai follower anche decisioni importanti, come la scelta di vendere la sua Maserati in un campo nomadi. L'ultima provocazione è tentare una coppia di sconosciuti con una proposta indecente: ottocento euro per un sopportare il tradimento del partner con Mega. Li avrà convinti?