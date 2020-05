Taylor Mega a cuore aperto: "A 15 anni mi facevo di eroina e stavo con un uomo violento"

Su Instagram fa sognare i suoi 2,4 milioni di follower con gli scatti della sua quotidianità fatta di lusso e pose sexy, ma la vita non è stata sempre tenera con Taylor Mega. A "Libero Quotidiano" l'influencer ha infatti aperto il suo cuore, parlando dei dolorosi ricordi del passato: "A quindici anni ero fidanzata con un ragazzo violento. Io avevo iniziato a farmi di eroina, ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso".

La bella Taylor tempo fa aveva promesso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e sta mantenendo la parola. L'influencer sta trscorrendo la quarantena con con Tony Effe, della Dark Polo Gang, ma parlando degli uomini che ha avuto ha confessato di aver avuto anche relazioni tossiche.

"A 15 anni mi sono persa completamente" - "Gli uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l'abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l'ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente", ha spiegato.

Taylor Mega incendia i social anche in versione casalinga Instagram 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Getty Images 21 di 27 Instagram 22 di 27 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

"La bellezza aiuta, ma serve disciplina" - La Mega spesso è stata accusata di ostentare la propria bellezza e di mandare un messaggio negativo alle sue follower. Lei però si è difesa: "Io sono una persona pignola e devo essere perfetta in ogni situazione, sono una perfezionista. La bellezza è certamente uno strumento che inizialmente ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento. La bellezza mi ha aiutato ma il resto è solo testa".

"Lo showbiz? Pieno di lupi" - Dietro la decisione di allontanarsi dal mondo dello showbiz, forse, anche alcune delusioni personali. "Tutti i mondi sono fatti da lupi e c'è la necessità di stare sempre in guardia, perché molti tentano di fregarti. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio. Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia".

Ti potrebbe interessare: