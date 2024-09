"Striscia la Notizia" consegna il Tapiro d'oro a Taylor Mega

Dopo il Tapiro a Tony Effe, anche Taylor Mega si è beccata il suo premio. Intercettata a Milano, l’influencer ed ex fidanzata del rapper romano (l'attuale presunta compagna Giulia De Lellis per ora si tiene alla larga dalle polemiche) ha affermato che la tanto discussa frecciatina pubblicata pochi giorni fa sui social "Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza", non era rivolta a Chiara Ferragni. I rumors del suo flirt con Fedez, ex amico del suo ex fidanzato Tony Effe, sono invece reali. La Mega ha infatti confermato di aver avuto una storia con lui, senza però dire quando. Potrebbe essere stato prima della relazione con Chiara Ferragni oppure l'incontro potrebbe essere avvenuto più di recente, quando lui era già sposato. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).