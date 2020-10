Tapiro d'oro ad Andrea Pirlo: "Non ho paura di non mangiare il panettone"

Tapiro d’oro per l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dopo l’inizio di una stagione difficile in campo per i bianconeri. Lo storico inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli, ha raggiunto l’ex campione a Torino. Panchina a rischio per il tecnico? “Siamo in rodaggio – ha detto Pirlo -. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono tranquillissimo e sempre fiducioso”.

Poi una battuta su Cristiano Ronaldo che a poche ore dalla sfida contro il Barcellona, a cui non ha potuto partecipare in quanto ancora positivo al Covid, aveva definito il tampone "Una str****ta": "Dovete andare da lui per chiedergli perché abbia detto una cosa del genere".