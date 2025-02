Tapiro d'oro a Olly dopo il "caso Donà": "Sua vittoria meritata" I Sul no all'Eurovision: "Per il divieto dell'autotune? L'avrei detto"

Sulla rinuncia a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest in programma a Basilea (Svizzera), Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, esclude che il motivo derivi dal divieto di usare l'autotune in gara. "Ho un tour in corso e gente stupenda che vuole sentirmi, se il problema era quello l'avrei detto", spiega il cantante che poi risponde a chi critica la somiglianza tra il video musicale di "Balorda nostalgia" e "Il mio cuore fa fu fu" di Mal Vivente, risalente al 2022. Come documentato in un servizio di "Striscia", entrambi i video mostrano un pugile che combatte sul ring contro un avversario invisibile. "Non ho mai visto quel video, ho accettato di farlo perché leggendo il copione mi è piaciuto", afferma.