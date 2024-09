Il pugile Robert "Rocky" Biboa fece diventare Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuti, un'icona del cinema mondiale: il film, realizzato con pochi soldi e diretto da John G. Avildsen, divenne un fenomeno del botteghino e vinse tre premi Oscar. Stallone entrò nella storia del cinema per essere il terzo uomo dopo Charlie Chaplin e Orson Welles, a ricevere la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore che come attore per lo stesso film.

Pellicola datata 1976 ha vinto tre premi Oscar tra cui quello per il miglior film e miglior regia. Realizzato in appena ventotto giorni con un budget di 1,1 milioni di dollari il film ne incassò al botteghino 225 dando vita ad una fortunatissima serie composta da cinque sequel (Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa) e tre spin-off (Creed - Nato per combattere, Creed II e Creed III).