Svelato il cast ufficiale della serie tv de "Il Signore degli Anelli"

L'attesa per la nuova serie Amazon ambientata nel mondo de "Il signore degli anelli" è alle stelle. Mentre sull'account Twitter ufficiale è apparsa la frase “Benvenuti nella Seconda Era" (nella mitologia di Tolkien, è il periodo in cui gli Anelli del Potere sono stati creati), lo show ha annunciato ufficialmente il cast principale. Tra i protagonsiti ci sarà qualche vecchia conoscenza di "Game of Thrones": Robert Aramayo , che interpretava un giovane Ned Stark, e Joseph Mawle, volto di Benjen Stark. Si sa pochissimo della trama, oltre al fatto che esplorerà nuove storie precedenti alla "Compagnia dell’Anello".

"Dopo aver intrapreso una vasta ricerca su scala globale, siamo finalmente lieti di rivelare il primo gruppo di brillanti artisti che prenderanno parte alla serie Il Signore degli Anelli di Amazon. Queste donne e uomini di eccezionale talento non sono solo i nostri attori: sono i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione, che ora lavora instancabilmente per riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e il pubblico di tutto il mondo", hanno dichiarato gli sceneggiatori J. D. Payne e Patrick McKay.





I nomi dei confermati sono quelli di Markella Kavenagh, Ema Horvath, Owain Arthur, Nazanin Boniadi ("Homeland" e "How I Met Your Mother"), Tom Budge ("Gallipoli"), Morfydd Clark ("Dracula"), Ismael Cruz Córdova ("Ray Donovan"), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith ("Assassinio sull'Orient Express"), Charlie Vickers ("I Medici") e Daniel Weyman.

La produzione (già annunciata come una delle più dispendiose dei prossimi anni), prenderà il via a febbraio in Nuova Zelanda e al momento non c'è ancora una data ufficiale ma la serie dovrebbe arrivare non prima del 2021. Intanto l’account Twitter ufficiale dello show ha pubblicato anche l’immagine di una mappa insieme a un altro messaggio inequivocabile: “Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende”.





