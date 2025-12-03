Susy Fuccillo, morto il marito dell'ex ballerina di "Amici"

Salvatore Raciti aveva 41 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino di casa a Catania
Tragedia per Susy Fuccillo, ex balleria di "Amici". Il marito è morto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre. Salvatore Raciti aveva 41 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione a Catania. Ogni tentativo di salvare la vita è risultato vano. Lascia la moglie Susy e tre figlie: Cristina, Giordana e la piccola Costanza, appena nata.
Secondo quanto riportato dai quotidiani locali siciliani, Raciti si trovava nel giardino della villa, nella zona marittima di Catania, e stava allestendo le decorazioni natalizie quando si è sentito improvvisamente male. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi, che però hanno tardato ad arrivare, così hanno deciso di trasportarlo autonomamente al più vicino ospedale. La corsa disperata è stata diretta verso il pronto soccorso del Garibaldi Nesima, dove, all’ingresso, la vettura è stata intercettata da un’ambulanza del 118. Nonostante tutti i tentativi, per il quarantunenne non c’è stato nulla da fare.
Resta ancora da accertare se il decesso sia avvenuto durante il trasporto in ospedale o dopo l’arrivo dei sanitari. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e, nelle prossime ore, dovrebbe essere eseguita l’autopsia. Gli agenti della Polizia sono intervenuti nella villa per effettuare i rilievi. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi elementi che indichino cause diverse da quelle naturali.