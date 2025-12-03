Susy Fuccillo, morto il marito dell'ex ballerina di "Amici"

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali siciliani, Raciti si trovava nel giardino della villa, nella zona marittima di Catania, e stava allestendo le decorazioni natalizie quando si è sentito improvvisamente male. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi, che però hanno tardato ad arrivare, così hanno deciso di trasportarlo autonomamente al più vicino ospedale. La corsa disperata è stata diretta verso il pronto soccorso del Garibaldi Nesima, dove, all’ingresso, la vettura è stata intercettata da un’ambulanza del 118. Nonostante tutti i tentativi, per il quarantunenne non c’è stato nulla da fare.