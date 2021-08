"Amici", dramma per Susy Fuccillo: incendio distrugge lo stabilimento balneare di famiglia

Sul suo profilo social Susy Fuccillo , ex allieva della settima edizione di "Amici" , ha raccontato un doloroso momento che sta vivendo: lo stabilimento balneare di proprietà della sua familiare è andato distrutto in un incendio. La ballerina del talent di Maria de Fillippi ha spiegato nel video condiviso: "La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti", mostrando le immagini di ciò che rimane dell’attività a Catania, di cui restano solo ceneri.

"Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici. In meno di 4 ore, del nostro stabilimento balneare ‘Le Capannine' non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile", si è sfogata la Fucillo nel vedere l'attività di famiglia rasa al suolo. In questi giorni gli incendi stanno attanagliando la Sicilia e Catania è stata pesantemente colpita.

La ballerina ha spiegato come è stata la dinamica: "L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco, ma che ahimè non hanno mai risposto". Ha raccontato che a causa del vento la situazione è peggiorata, tanto che in circa 20 minuti le fiamme hanno invaso l’intera attività. E insieme alla sua famiglia ha fatto evacuare lo stabilimento. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o vittime. "Credetemi quando vi dico che ho vissuto un film, persone che scappavano, chi non riusciva a respirare dal troppo fumo, bambini che piangevano".

E conclude dolorosamente: "Ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso dolore che mi porto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio".