"Super Karaoke" parte con la "benedizione" di Fiorello a Michelle Hunziker

La prima puntata di "Super Karaoke", in onda lunedì 8 giugno, si apre con un momento simbolico: la "benedizione" di Fiorello alla nuova padrona di casa, Michelle Hunziker. Un passaggio di testimone ideale, visto che il format originale, negli anni Novanta, era diventato un fenomeno televisivo e aveva lanciato la carriera del mattatore siciliano.
In apertura, infatti, la conduttrice svizzera decide di chiamare Fiorello dal backstage e gli affida l’onore di inaugurare la serata. "Poi ti faccio andare a cena, promesso", scherza Hunziker, sottolineando anche un dettaglio affettuoso: per l’occasione, si è fatta il codino, acconciatura diventata un marchio di fabbrica del conduttore durante la sua storica conduzione del programma.
Fiorello, accolto dall’entusiasmo del pubblico, ripercorre brevemente cosa abbia rappresentato quel format per la sua carriera: "Questo programma mi ha dato l'opportunità di fare dei viaggi incredibili e di portarmi fino a dove sono oggi".
Poi si rivolge direttamente a Michelle con un augurio speciale: "Quindi, cara Michelle, con le parole che scorreranno e che faranno cantare tutta la piazza, in quanto re del karaoke, do il via alla trasmissione e ti do anche la mia benedizione".
"Si diano inizio alle canzoni!", conclude, dando a Hunziker il tempo di salire sul palcoscenico e di intonare - insieme alla piazza di Ferrara - "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.