Su Mediaset Extra le partite storiche dell'Italia con "Emozioni mondiali"

Giovedì 9 aprile su Mediaset Extra inizia la maratona 'Emozioni Mondiali'. Dalle 9 alle 2 del mattino, fino a sabato 11 aprile, andrà in onda una non-stop con le partite più emozionanti dell'Italia, selezionate per "Extra" dalla redazione di SportMediaset. La maratona sarà visibile in onda sulla rete al numero 55 del telecomando, al canale 17 di TivuSat e al 163 di Sky, e contemporaneamente in streaming su SportMediaset.it.