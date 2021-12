Su Italia 1 si passa Santo Stefano con un anno di emozioni sportive

Tgcom24

Domenica 26 dicembre, Italia 1, in seconda serata, celebra l’anno che sta per concludersi con lo speciale "Emozioni di sport - 2021", il racconto di questo irripetibile anno di sport per l’Italia, attraverso i momenti più forti che lo hanno caratterizzato, con i fatti e personaggi più rilevanti. Quello che sta per finire rimarrà nella storia come l'anno dei record per lo sport italiano che ha dominato in ogni disciplina. Lo speciale andrà in onda anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e in replica venerdì 31 dicembre, in prima serata, sul canale 20.