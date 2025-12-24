Su Canale5 Federica Panicucci presenta il "Concerto di Natale"

Il 25 dicembre, in prima serata dall'Auditorium della Conciliazione di Roma, va in onda la 33esima edizione dell'appuntamento tra musica e solidarietà
© Ufficio Stampa Mediaset
Giovedì 25 dicembre, dall'Auditorium della Conciliazione di Roma, in prima serata su Canale 5, Federica Panicucci conduce la 33esima edizione del tradizionale "Concerto di Natale". L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da: Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band; e da quelli internazionali Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA). Con la partecipazione straordinaria del Presepe Vivente di Vetralla. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino.
Il richiamo alla solidarietà sarà ancora una volta affidato a Missioni Don Bosco. Quest'anno l'attenzione è rivolta a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, dove le profonde diseguaglianze sociali colpiscono in particolare il quartiere di Côte-Mateve, privo di servizi essenziali come acqua potabile, elettricità, assistenza sanitaria e scuole. Per questo i missionari salesiani lanciano un progetto per costruire una nuova scuola primaria capace di accogliere 350 bambini tra i 6 e i 12 anni, garantendo ambienti sicuri, materiali adeguati e un futuro migliore. I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45589 (numero attivo fino al 2 gennaio 2026).
Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, oltre 1000 talenti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco del Concerto di Natale, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. La regia è affidata come sempre a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Il Concerto di Natale, organizzato da Prime Time Promotions, gode del Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, del Dicastero per l'Evangelizzazione che ha anche concesso all'evento il logo del Giubileo, del Comune di Roma - Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dell'Associazione Rounit (Romania).