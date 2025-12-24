Su Canale5 Federica Panicucci presenta il "Concerto di Natale"

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, oltre 1000 talenti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco del Concerto di Natale, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. La regia è affidata come sempre a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Il Concerto di Natale, organizzato da Prime Time Promotions, gode del Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, del Dicastero per l'Evangelizzazione che ha anche concesso all'evento il logo del Giubileo, del Comune di Roma - Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dell'Associazione Rounit (Romania).