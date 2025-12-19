Logo Tgcom24
Torna "Capodanno in Musica" con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi

Mercoledì 31 dicembre in diretta da Piazza Libertà a Bari  

19 Dic 2025 - 15:36
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”.

Gli ospiti

  Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock.

Dove ascoltare l'evento

  “Capodanno in musica” sarà trasmesso sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Regione Puglia

  L’evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio “PUGLIA. L’Italia levante”, racconta l’evoluzione di un territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.

