Su Canale 5 arriva "The Baker and The Beauty", favola moderna multiculturale

Questa sera, su Canale 5, dopo l’appuntamento con Mr. Wrong prende il via "The Baker and The Beauty", comedy-drama americana con un ricchissimo cast latinos. Adattamento dell’acclamata serie israeliana " Lehiyot Ita", la cui azione si svolge tra Bat Yam e Tel Aviv, narra la storia, ambientata a Miami, della fashion beauty influencer Noa Hamilton (Nathalie Kelley), che incontra e poi si innamora di Daniel Garcia ("Victor Rasuk", "Stalker", "Fifty Shades of Grey & Darker", "The Mule"), amatissimo figlio di una coppia di panettieri originari di Cuba.



Nel cast spiccano anche Dan Bucatinsky ("The Post", "Scandal") e Carlos Gómez ("E.R.", "Shark", "Friends", "24", "The Glades", "Madame Secretary", "Law & Order True Crime", "Desperado").

Nonostante Rotten Tomatoes abbia assegnato alla serie un indice di gradimento dell'86%, gli ascolti non sono stati sufficienti ad assicurare il rinnovo a una seconda stagione.

La serie, ideata da Assi Azar, attivista LGBTQ+, incluso nella lista delle 100 persone omosessuali più influenti al mondo dal magazine Out, già conduttore della versione israeliana del GF e uno dei presentatori dell'Eurovision Song Contest 2019, a Tel Aviv, ha suscitato proprio per questo un autentico caso mediatico dopo l’annuncio della sua chiusura, al termine della prima stagione, da parte di ABC.

Zoe Saldana ed Eva Longoria hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno a "The Baker and The Beauty". La protagonista Nathalie Kelley ("The Vampire Diaries", "Dinasty") parla di quanto un cast latino sia "necessario", mentre il mondo "marcia per chiedere maggiore rappresentazione e diversità". Lisa Vidal (E.R.), che interpreta la madre del co-protagonista, ne puntualizza l’importanza "perché rappresenta una bella famiglia latina e la loro comunità, realtà poco rappresentate in tv e al cinema". E i fan hanno organizzato una petizione ai vari servizi di streaming per salvarla: purtroppo, senza successo.