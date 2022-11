"Striscia la Notizia", Zlatan Ibrahimovic conduttore d'eccezione

Leggi Anche Zlatan Ibrahimovic allenato da Jane Fonda: un duo divertentissimo

Auguri social per Ibra - Il 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic ha compiuto 41 anni ed è stato protagonista di una pioggia di auguri sui social. "Non li fanno più come lui. Buon compleanno divino", scrive su Twitter il Milan, che spera di riaverlo presto in campo, mentre il compagno Rafael Leao lo definisce una "leggenda".

Lo scudetto del Milan - "Perché non dobbiamo crederci? Ci crediamo sempre": Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista in occasione del Globe Soccer Awards, ha risposto così a una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto per il Milan. L'attaccante che spera di tornare in campo nella seconda parte della stagione: "Ho tanta voglia. Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa. Questo campionato è un po' differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato... la seconda parte è più importante della prima".

Nessun ritiro - Ibrahimovic sta recuperando dall'operazione al ginocchio, e sicuramente rientrerà a gennaio 2023 dopo la sosta per il Mondiale: "Quando mi ritiro? Mai. Quando lo fatò il calcio poi sarà morto": Zlatan Ibrahimovic gioca intrattenendo i tifosi durante una diretta social e nega di voler appendere a breve gli scarpini al chiodo. L'ultimo controllo è stato molto positivo per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è stato visitato a Lione a tre mesi dall'intervento chirurgico del ginocchio sinistro, ed è andato tutto bene. Ibrahimovic continuerà il percorso riabilitativo come da programma. Intanto diventa conduttore per un giorno.