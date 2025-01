"Striscia la notizia", dal provino al trionfo: il percorso della nuova velina Nausica Marasca

La 21enne di Campobasso si aggiudica la corona dopo aver superato la concorrenza di altre tredici candidate che nel corso della fase a eliminazione si sono esibite all’interno del tg satirico di Antonio Ricci. Queste le prime parole di Nausica Marasca: "La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un'esperienza unica - ha detto al programma -. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l'ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale".