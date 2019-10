"Striscia la notizia", Tapiro d'oro ad Antonio Conte per la sconfitta dell'Inter

In seguito alla prima sconfitta in campionato subita dall'Inter nel big match contro la Juventus, per Antonio Conte è arrivato anche il tapiro d'oro (il terzo personale) da parte di "Striscia la Notizia".

Lunedì 7 ottobre l'inviato Valerio Staffelli ha raggiunto il tecnico leccese per la consegna del "premio", raccogliendo così l'opinione del mister: "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte. Punire i giocatori? Assolutamente no, hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto".

E ancora: "Vendicarmi della Juve? Non ne ho bisogno, è il mio lavoro e continuo a farlo". Infine una promessa ai tifosi nerazzurri: "Ci rifaremo".