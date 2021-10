"Striscia la Notizia", Tapiro d'oro ad Ambra Angiolini

Ambra Angiolini si aggiudica il primo Tapiro d'oro della sua carriera, ma a causa della fine della relazione con Massimiliano Allegri. "Si è smarcato sulla fascia. Cos'è successo?" chiede provocatorio, come sempre, l'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli, ma Angiolini risponde più volte: "Non lo so".

Secondo alcune indiscrezioni l'allenatore della Juventus sarebbe scomparso definitivamnete dalla vita dell'attrice dopo quattro anni di amore. "Lui non la lascerà mai sola" insiste Staffelli porgendo il tapiro ad Ambra Angiolini che scherza: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…".