"Striscia la Notizia", tapiro d'oro a Franco Di Mare: "Nessun problema per Fedez da Fazio"

Terzo tapiro d'oro per Franco Di Mare, il direttore di Rai 3. Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" ha raggiunto Di Mare e lo ha "attapirato" per il ritorno dei suoi "nemici" come ospiti sulla sua rete. Stiamo parlando di Mauro Corona di nuovo ospite fisso a "Cartabianca" e Fedez da Fabio Fazio a "Che tempo che fa".

"Ha cacciato Corona e poi se l'è ritrovato in prima serata con lo smoking?", chiede provocatorio Staffelli al direttore di Rai 3. "È stata la Rai a farlo. Ha deciso l'azienda e io sono d’accordo con l'azienda", risponde Di Mare. "E Fedez? Aveva promesso fuoco e fiamme, invece domenica sarà ospite di Fazio a Che tempo che fa", replica Staffelli riferendosi al rapper milanese che lo scorso maggio aveva accusato i vertici della Rai di averlo censurato in occasione della sua esibizione, sul palco del Concertone del Primo maggio.



"Io non censuro nessuno. Fazio mi ha chiesto di Fedez e io ho risposto Non c'è problema", precisa il direttore.