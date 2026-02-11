"Striscia la notizia", le anticipazioni della quarta puntata: Tapiro a Carlo Conti

Al Bano svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti. Sabrina Salerno protagonista insieme ai conduttori e alle Veline delle hit che l’hanno resa un’icona pop italiana; Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e divertirà con le sue irresistibili imitazioni; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline. Il quarto Tapiro d’oro della stagione, dopo quelli consegnati a Fiorello, alla coppia Zalone-Nunziante e a Laura Pausini, è per Carlo Conti, intercettato a Sanremo da Valerio Staffelli.