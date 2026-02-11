"Striscia la notizia", le anticipazioni della quarta puntata: Tapiro a Carlo Conti
Il Gabibbo nei panni di Al Bano aggredito brutalmente in strada
Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con "Striscia la notizia - La voce della presenza", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli in una puntata che risente dell’atmosfera di San Valentino.
Da Albano al Tapiro
Al Bano svelerà alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti. Sabrina Salerno protagonista insieme ai conduttori e alle Veline delle hit che l’hanno resa un’icona pop italiana; Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e divertirà con le sue irresistibili imitazioni; gag e siparietti anche con Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline. Il quarto Tapiro d’oro della stagione, dopo quelli consegnati a Fiorello, alla coppia Zalone-Nunziante e a Laura Pausini, è per Carlo Conti, intercettato a Sanremo da Valerio Staffelli.
La voce del Gabibbo
Inviato speciale della puntata è proprio Al Bano, che presta la sua inconfondibile voce al Gabibbo. Il celebre pupazzone rosso, agghindato con panama e sciarpa d'ordinanza, viene infatti inviato sul campo, per le strade di Milano, per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: l'occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e quella contro i “furbetti” che viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Durante le riprese, però, il Gabibbo viene malmenato e spinto ripetutamente a terra da un ragazzo precedentemente ripreso mentre saltava il tornello della metropolitana.
I servizi della puntata
Tra i servizi della puntata, nuovo esperimento sociale, dopo Napoli a Milano, di Valerio Staffelli sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Luca Abete si occuperà di ricettazione di orologi preziosi rubati, mentre Rajae indagherà sul paradosso di Milano che vede il centro blindato per le Olimpiadi e altri quartieri periferici ostaggio della criminalità. Olimpiadi al centro anche dell’inchiesta di Moreno Morello, che ha documentato problemi di progettazione nella tanto acclamata Arena Santa Giulia di Milano. Jimmy Ghione affronterà il tema della ludopatia e degli spesso mancati controlli da parte delle autorità competenti. Sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico interverrà il presidente di Consumatori.it Massimiliano Dona, mentre Enrico Lucci irromperà all’elegantissimo premio “Antenna d’oro per la tivvù” a Roma. Presenti anche Rosaria Rollo, che esordisce con la rubrica Rollywood, Dario Ballantini nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della stravagante campagna elettorale per il sindaco di Milano e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale. In studio nuovo appuntamento con i cartelli di Cristiano Militello e gli spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale "Dazi" assieme all’immancabile Gabibbo.