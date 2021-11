“Striscia la Notizia”, la fuga di José Mourinho alla consegna del Tapiro d'oro

L’inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli prova a consegnare il Tapiro d'oro all’allenatore José Mourinho per i pochi risultati ottenuti finora con la Roma, ma l'allenatore fugge via senza accettare il premio, come già fatto nel 2009 quando allenava l'Inter.

Sbarcato a Roma per vincere, dopo un inizio di stagione altalenante in campionato e qualche figuraccia in Europa, è arrivato il primo trofeo, rispedito al mittente, per Josè Mourinho: il Tapiro d’oro. L’attapirato allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista quando sedeva sulla panchina dell’Inter.