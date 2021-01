"Striscia la Notizia": Cristiano Militello ricorda i gemelli Bugnano, morti per Covid

Cristiano Militello di "Striscia la Notizia" ha voluto ricordare sulla sua pagina Facebook i gemelli Bugnano, che aveva incontrato tempo fa durante un servizio. Gianni e Bruno Bugnano, attori e teatranti nel tempo libero, erano conosciuti ad Asti come "I Gianbruno" oppure "I fratelli Piripicchio" per il loro essere inseparabili. Avevano 66 anni e sono deceduti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Entrambi erano positivi al Covid.

"Sono quasi trent'anni che sono on the road, praticamente un inviato da marciapiede incontro tanti soggetti, la maggior parte di loro - fatalmente - la dimentico, altri no. I gemelli Bugnano (o, come dissero loro, i gemelli 'Giambruno' perchè uno si chiamava Gianni e l'altro Bruno) rientrano nella categoria degli indimenticabili", ha scritto sulla sua pagina social il conduttore e showman.

Il ricordo dell'inviato del tg satirico di Ricci continua, raccontando l'incontro con i due gemelli astigiani: "Mi ci sono piacevolmente imbattuto l'anno scorso ad Asti. Simpatici, teneri, dispensatori di buon umore, battuta pronta da teatranti consumati. Stessa data di nascita, stessi lavori, stessa abitazione, questo virus di merda li ha spenti uno a 12 ore dal funerale dell'altro. Ma tanto - prima o poi - ti spegni anche te sai!? E nel frattempo, a voi, voglio ricordarvi così: in quei 5 minuti insieme mi avete fatto sdraiare".