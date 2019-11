"Striscia la Notizia" consegna il Tapiro a Taylor Mega dopo la sbronza

Con la consegna del Tapiro d'oro si chiude la saga di Taylor Mega ubriaca in tv. Valerio Staffelli ha incontrato l'influencer friulana per recapitarle il prezioso riconoscimento. "Me l'aspettavo. Adoro!", è stata la reazione di Taylor alla vista dell'inviato di "Striscia la Notizia". La Mega ha poi lanciato un appello ai ragazzi: "Bevete moderatamente e soprattutto, se bevete, non andate in diretta dalla d'Urso!"

Tutto era iniziato nel salotto di "Live - Non è la d'Urso", dove la Mega era intervenuta da Sharm el-Sheikh per parlare della sua vita extra-lusso. L'influencer era volata in Egitto per festeggiare il suo compleanno con un mega party e a quanto pare i brindisi non erano ancora terminati quando si è collegata con Barbara d'Urso.



A smascherarla un fuorionda di "Striscia", in cui si vede l'influencer canticchiare e barcollare sulla sedia. Immediatamente era arrivata via social la risposta della diretta interessata, che ha ammesso di essere andata in onda sbronza, dando la colpa alla cattiva qualità della vodka. Grazie a questo fuori programma è però riuscita ad ottenere il Tapiro e molti punti simpatia presso i suoi follower.

