"Striscia la Notizia", tapiro d'oro a Chiara Ferragni: "Con Fedez mai stati una coppia aperta"

"Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita - precisa Chiara Ferragni, che con Valerio Staffelli ironizza - Di sicuro, quest'anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti". E aggiunge: "Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più".



Quindi l'influencer, al suo quinto tapiro personale, torna sul rapporto con Fedez: "Non siamo mai stati una coppia aperta. O almeno, se "coppia aperta" significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo".