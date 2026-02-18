"Striscia la notizia", le anticipazioni della quinta puntata: arrivano Ficarra e Picone
Paolo Ruffini sarà l'inviato speciale, ospiti Nargi-Matri e Caracciolo-Vieri
© Ufficio stampa
Giovedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5 il quinto appuntamento con "Striscia la notizia - La voce della presenza", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.
Ospiti in studio: Ficarra e Picone, per sedici edizioni al timone del tg satirico, divertiranno il pubblico tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore; Federica Nargi e Costanza Caracciolo torneranno protagoniste nello studio di Striscia a diciotto anni dal loro primo stacchetto e si esibiranno, assieme ad Alessandro Matri e Bobo Vieri, in nuove coreografie con le Veline attuali. Non solo: Greggio e Iacchetti testeranno l'amore di Federica e Alessandro e di Costanza e Bobo in un "gioco delle coppie" ricco di sorprese; atteso anche il grande ritorno di Francesca Manzini, ex conduttrice che riproporrà alcune delle sue irresistibili imitazioni.
Tra gli inviati "specialissimi" Paolo Ruffini, accompagnato dall’attore con la sindrome di Down Federico Parlanti: il duo consegnerà l'iconica "merdina" di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. In studio nuovi spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.