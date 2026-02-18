"Striscia la notizia", le anticipazioni della quinta puntata: arrivano Ficarra e Picone

Ospiti in studio: Ficarra e Picone, per sedici edizioni al timone del tg satirico, divertiranno il pubblico tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore; Federica Nargi e Costanza Caracciolo torneranno protagoniste nello studio di Striscia a diciotto anni dal loro primo stacchetto e si esibiranno, assieme ad Alessandro Matri e Bobo Vieri, in nuove coreografie con le Veline attuali. Non solo: Greggio e Iacchetti testeranno l'amore di Federica e Alessandro e di Costanza e Bobo in un "gioco delle coppie" ricco di sorprese; atteso anche il grande ritorno di Francesca Manzini, ex conduttrice che riproporrà alcune delle sue irresistibili imitazioni.