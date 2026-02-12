È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (1° ottobre 1990) che qualcuno aggredisce il pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili. Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l'occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda. Per questo il pupazzone è agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza.