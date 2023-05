"Storia di una famiglia perbene", via alle riprese della seconda stagione

In “Storia di una famiglia perbene - seconda stagione”, ritroviamo la famiglia De Santis che, nella Bari vecchia dei primi Anni Novanta, continua a battersi contro le ingiustizie di quel tempo per far valere la verità e mettere a tacere ogni forma di violenza. Tanti i colpi di scena e gli eventi inaspettati che si susseguiranno nel corso delle puntate, come l’arrivo nel quartiere di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi, che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota.

“Storia di una famiglia perbene - seconda stagione” è realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Le scene verranno ambientate in vari luoghi della Puglia tra cui Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.