Steven Spielberg al lavoro su una serie tv horror "molto spaventosa"

Avverso a Netflix e ad altre piattaforme di streaming in chiave Oscar , Steven Spielberg è stato assoldato da Quibi , la nuova app mobile creata da Jeffrey Katzenberg , già fondatore della Dreamworks. Il regista premio Oscar sta lavorando a una serie tv horror. Lo show sarà composto da 10 o 12 episodi e andrà in onda in esclusiva sul servizio streaming a mezzanotte grazie all'aiuto delle potenzialità degli smartphone, che renderanno lo show accessibile solo di notte.

Ad anticipare la novità è stato lo stesso produttore Jeffrey Katzenberg, al Banff World Media Festival in Canada: "Steven Spielberg è venuto da me e mi ha detto 'Ho una storia incredibilmente spaventosa che voglio realizzare'. La sta scrivendo lui stesso. Non ha scritto più niente da un po' di tempo, perciò rivederlo in azione è fantastico". Katzenberg ha rivelato che il regista di "Schindler's List" ha già scritto "cinque o sei episodi".