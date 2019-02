Stefano Bettarini: "Ultimi scampoli di libertà prima di partire per l'Isola"

"Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire". Stefano Bettarini, ospite sabato 2 febbraio a "Verissimo", parla della sua imminente partenza come concorrente per "L’Isola dei Famosi". A Silvia Toffanin confida: "I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto".