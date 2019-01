Al Bano a “Verissimo”: “Tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto in nome dell’amore”

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Al Bano, protagonista dello show musicale 55 passi nel sole, racconta come si siano evoluti i rapporti tra lui e i due grandi amori della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso: “Ovviamente i rapporti sono cambiati, ma il mio punto di partenza è sempre stato solo uno: l’amore. Tutto ciò che ho fatto nella vita, l’ho fatto per amore e questo credo sia molto importante”. Ora la famiglia Carrisi è una famiglia moderna e allargata e non potrebbe essere più contento: “Sono riuscito a trasformare l’amore in amicizia e questo è stato fondamentale per mantenere degli ottimi rapporti tra i miei figli e i miei nipoti e per tenere indissolubilmente legati tutti i componenti del mio mondo”.