Al Bano festeggia 55 anni di carriera con due serate evento su Canale 5

Cinquantacinque anni di carriera sono un grande traguardo. Mercoledì 23 e 30 gennaio, Canale 5 celebra Albano Carrisi trasmettendo in prima serata "55 Passi Nel Sole" . Saranno due serate evento, in cui uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo ripercorrerà la sua lunga vita artistica, partita nel 1964. Al Bano verrà affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power , e dalla loro figlia Cristel.

Sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. A omaggiarlo ci saranno alcuni protagonisti della musica leggera italiana: dai Ricchi e Poveri a Toto Cutugno, passando per Mario Biondi, Pupo, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, fino a J-Ax e Alex Britti.



Oltre a loro saranno presenti quattro grandi artisti della televisione come Pippo Baudo, uno dei primi a credere in lui durante la trasmissione "Settevoci", Lino Banfi, Beppe Fiorello e Michele Placido.



"Sarà una festa con la mia famiglia, gli amici e i colleghi più cari e qualche sorpresa. L’idea è quella di rivivere l’avventura di un ragazzo di 75 anni che è orgoglioso di quello che ha fatto, ma ha ancora molti progetti da realizzare. Perché questo è soltanto l’inizio", ha raccontato Al Bano a "Tv Sorrisi e Canzoni".